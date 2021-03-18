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الخميس، 18-03-2021 12:10 ص

الصيادلة تعلن شروط عمل منتسبيها خلال الحظر الشامل

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 الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة الصيادلة شروط عمل منتسبيها خلال الحظر الشامل.
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وقالت النقابة إنه بناء على تعليمات المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لا يسمح بتوصيل الأدوية من قبل الصيادلة يوم الخميس ويجب إغلاق الصيدلية إغلاقاً تاماً الساعة 6:00 مساءً، استناداً لبدء الحظر الشامل.

واضافت أنه يسمح لأصحاب الصيدليات فقط فتح الصيدلية لأخذ الدواء وتوصيله إلى منزل المريض يوم الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً، ويمنع البيع المباشر واستقبال المرضى داخل الصيدليات نهائياً.

ولفتت إلى أن التصريح يشمل أصحاب الصيدليات فقط، ويتم إظهار بطاقة عضوية النقابة اضافة إلى السجل التجاري الخاص بالصيدلية.

 




 

 


 

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