الصيادلة تعلن شروط عمل منتسبيها خلال الحظر الشامل

الوكيل الاخباري -

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أعلنت نقابة الصيادلة شروط عمل منتسبيها خلال الحظر الشامل.وقالت النقابة إنه بناء على تعليمات المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لا يسمح بتوصيل الأدوية من قبل الصيادلة يوم الخميس ويجب إغلاق الصيدلية إغلاقاً تاماً الساعة 6:00 مساءً، استناداً لبدء الحظر الشامل.واضافت أنه يسمح لأصحاب الصيدليات فقط فتح الصيدلية لأخذ الدواء وتوصيله إلى منزل المريض يوم الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً، ويمنع البيع المباشر واستقبال المرضى داخل الصيدليات نهائياً.ولفتت إلى أن التصريح يشمل أصحاب الصيدليات فقط، ويتم إظهار بطاقة عضوية النقابة اضافة إلى السجل التجاري الخاص بالصيدلية.