الصيادلة تعلن موعد امتحان تدريب خريجي الجامعات الأردنية

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصيادلة، اليوم الأربعاء، موعد امتحان الصيادلة خريجي الجامعات الأردنية والدورة التحضيرية للامتحان.

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وقالت النقابة، إن الدورة التحضيرية للامتحان ستعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/21 عبر برنامج (ZOOM) على أن يتم إرسال رابط الدورة للمسجلين من خلال الرسائل النصية.



وأضافت أن الامتحان سيعقد على عدة جلسات يوم الأربعاء الموافق 2024/5/22، وذلك في مركز تدريب نقابة الصيادلة بمنطقة تلاع العلي في العاصمة عمّان.



وأشارت النقابة إلى أنه يجب إحضار البطاقة الشخصية من أجل التقدم للامتحان بالإضافة إلى شهادة التخرج أو ما يفيد بإنهاء متطلبات التخرج، ومن شروط التقدم للامتحان إنهاء فترة التدريب الميداني البالغة ( 1440 ) ساعة.



وكان انتهى التسجيل لامتحان التدريب يوم الخميس الماضي، إذ دعت النقابة في وقت سابق الصيادلة خريجي الجامعات الأردنية الذين لم يسجلوا لامتحان التدريب سابقا إلى مراجعتها وتقديم طلب التسجيل للامتحان في موعد أقصاه 2024/5/9.