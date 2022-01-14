الصيادلة : علاج كورونا متوافر بالصيدليات بسعر 22 ديناراً

الوكيل الإخباري - أعلن نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، اليوم الجمعة، عن توافر دواء ميرك لعلاج كورونا في الأردن بسعر 22 دينارا للعلبة الواحدة.

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وبين الكيلاني، في تصريحات تلفزيونية، أن مريض كورونا يحتاج إلى 4 عبوات من العقار مشيرا إلى أن "دواء ميرك" المضاد لكورونا متوافر في الصيدليات وهو عبارة عن أقراص تؤخذ لمدة 4 أيام.



وأوضح أن طريقة عمل "دواء ميرك" مشابهة لعمل دواء فايزر بفعالية أقل تصل إلى 50%، ويستخدم لمن هم فوق 18 عاما، بينما فايزر يُستخدم لمن تجاوز 12 عاما".



ولفت إلى أن الدواء البديل لعقار ميرك من تصنيع شركة أخرى وسيُصنع في الأردن مستقبلا، مؤكدا على أن اللقاح الواقي من فيروس كورونا والكمامة والتباعد الجسدي هي آلية الوقاية الرئيسية من الفيروس وأساس الحماية منه.



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