الصيادلة للوكيل : المطعوم الرباعي جاهز للتوزيع وهذا سعره

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكــد نقيب الصيادلة ، الدكتور زيد الكيلاني ، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، أجازت المطعوم الرباعي، بعد إجراء الفحوصات اللازمة في المختبرات الخاصة ، حيث قامت بتزويـــده لوزارة الصحة ، اليوم الأربعاء .
ولفت الكيلاني لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم تزويد نحو (200) ألف مطعوم ،للقطاع الحكومي ، ليُصار إلى توزيعها للمستشفيات والمراكز الصحيّة الشاملة .
وشدّد على أهمية إعطائه لفئة كبار السن ومن يُعانون الأمراض المزمنـــة ، كالسكري ، الضغط ، السرطان ، أمراض الكلى ، نتيجة لمناعتهم الضعيفة من الأنفلونزا الموسمية ، في فصل الشتاء.
وفيما يتعلّق بتوفير المطعوم الرباعي للقطاع الخاص، أوضح الكيلانـــي ، أنه سيتم توفير القطاع الخاص بنحو (20) ألف مطعوم مطلع الأسبوع القادم.
وبيّن أن سعره يصل نحو (9) دنانيـــر ، موضحا أن عدد المطاعيم في الصيدليات لن يتجاوز الـ(10) ، منوّها على أن من تناول المطعوم الثلاثي ليس بالضرورة أن يتناول المطعوم الرباعــي .
يشار ، أن المطعوم الثلاثي يغطي (3) سلاسل من الإنفلونزا وتشمل انفلونزا الخنازير والانفلونزا الموسمية ، أما المطعوم الرباعي فيغطي 4 سلاسل من الانفلونزا الموسمية .
كما أن المطعوم الثلاثي والرباعي يشملان على لقاح ضد أخطر أنواع الانفلونزا الموسمية وهي أنفلونزا الخنازير .
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