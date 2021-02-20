الصيادلة : نطالب بالسماح ببيع جهاز فحص كورونا السريع

الوكيل الإخباري - طالب نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، وزارة الصحة بالسماح للصيدليات والمختبرات ببيع جهاز فحص كورونا السريع.

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وأوضح الكيلاني في تصريح صحافي، اليوم السبت، إنه من خلال وضع آلية لإرسال نتائج الفحص السريع لوزارة الصحة، يجري فحص أعداد أكبر وجمع بيانات ومعلومات أكثر لا سيما بالمحافظات والمناطق البعيدة، والتي تتوفر فيها الصيدليات التي يمكن أن يباع فيها الفحص السريع.



"لا مانع من تأهيل الصيادلة ووضع تعليمات وآلية إيصال نتيجة الفحص وأخذ معلومات المصاب وإرسالها للوزارة كما هو معمول به في جميع دول العالم، خاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات" ، وفق الكيلاني .

المصدر : بترا

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