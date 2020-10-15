الصين تتبرع بـ 500 مصباح معقم لمواجهة كورونا بالعقبة

الوكيل الإخباري - تبرعت شركة صينية عاملة في مدينة العقبة الصناعية الدولية بـ500 مصباح كهربائي معقم لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا.

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وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن هذا التبرع الذي تم توزيعه على المؤسسات العامة والمدارس والمساجد، يعتبر اضافة نوعية لحماية مؤسسات العقبة من الفيروسات.



وأشار إلى أن الأجهزة صنعت في الصين، وتم فحصها من قبل الأجهزة المعنية، وهي آمنة للاستخدام وتعمل على تعقيم الأماكن التي توضع فيها.



من جهته، أوضح رئيس شركة برق لتكنولوجيا ترشيد الطاقة في مدينة العقبة الصناعية الدولية يان بو تشين، إن مدينة العقبة بيتي الثاني ويفرض علينا الواجب مساعدة مجتمعها من خلال تقديم هذه الأجهزة المعقمة من الدفعة الاولى من اختراع الشركة، وهي عبارة عن مصابيح كهربائية يمكنها تعقيم الأماكن العامة لتصبح خالية من الفيروسات أو البكتيريا وبالتالي الحفاظ على صحة المجتمع.



