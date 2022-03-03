الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس، فيديو لضابط أمن عام أردني برتبة رائد، وسط الطقس المغبر والصعب، يوجه المركبات ويحافظ على سلامتهم.



وشهد الطريق الصحراوي " منطقة الحسا " ظهر اليوم الخميس، عاصفة رملية قوية، تسببت في انعدام مدى الرؤية الأفقية.



من جهتها قالت مديرية الأمن العام إنه تم إغلاق "طريق الزميلة" باتجاه الجنوب وطريق القطرانة باتجاه عمان بسبب الغبار الكثيف.



وأضافت في تحذير صدر عنها اليوم الخميس، أن منطقة الأبيض في محافظة الكرك وكذلك محافظة الطفيلة تشهدان غبارا كثيفا.

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