الضريبة : إصلاحات مبنية على عدم فرض ضرائب جديدة أو زيادتها

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، أن عدم فرض أو زيادة ضرائب خلال السنوات الاخيرة يدل على نجاعة الإصلاحات الضريبية التي تمت على النظام الضريبي في الأردن.

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وقال خلال جلسة حوارية ضمن برنامج الصالون الاقتصادي الذي يعقده المنتدى الاقتصادي إن المملكة تجري إصلاحات ضريبية منذ أكثر من 3 سنوات مبنية على قاعدة اساسية تؤكد "عدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضريبية، وبما يتوافق مع التوجيهات و الرؤية الملكية السامية".



وأشار إلى أن الثغرات والتشوهات التي كانت قائمة في النظام الضريبي، هي التي فرضت ايجاد الأدوات التي تمكن الدائرة من معالجة المنظومة الضريبية من مختلف جوانبها والتي جاءت ضمن القانون 38 لسنة 2018، بهدف مكافحة التهرب الضريبي وسد الثغرات على التجنب الضريبي.



ويعرف التهرب الضريبي بأنه مخالفة القانون سواء من خلال التزوير في الفواتير أو البيانات المالية أو إخفاء بيانات، او تقديم بيانات غير صحيحة بقصد عدم الدفع او خفض الضريبة،اما في التجنب الضريبي فلا يتم مخالفة القانون وإنما يتم استغلال ثغرة في القانون بهدف تخفيض الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة.



وعرض أعضاء المنتدى الاقتصادي الاردني، امام ابو علي، العديد من الآراء والأفكار لإصلاح الإدارة الضريبية في الأردن ومعالجة التشوهات وبما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.



وأكد أعضاء المنتدى خلال جلسة حوارية ضمن برنامج الصالون الاقتصادي الذي يعقده المنتدى بشكل دوري في مقره، ضرورة تعزيز التوعية والثقافة الضريبية ورفع كفاءة الموظفين بخاصة المدققين، وتوسيع شريحة دافعي الضريبة، إلى جانب إطلاع المواطنين بكل شفافية على أوجه صرف التحصيلات.



وأشاروا الى أهمية التعجيل بإنجاز نظام الفوترة ومعالجة العبء والجهد الضريبي ووقف المرافقات الأمنية وتوسيع المصالحات والتسويات، وعدم معاقبة الملتزمين، والتعجيل بصرف رديات القطاع الخاص، وإلغاء حد التسجيل، وضبط بعض المهن للحد من التهرب الضريبي.



وشددوا على أهمية نشر الثقافة الضريبية، وتشكيل حالة يستشعر من خلالها الموظف الحكومي انه يقدم الخدمة للمواطن كونه دافعا للضرائب، مؤكدين ضرورة ان تنعكس التحصيلات الضريبية على شكل خدمات يلمس أثرها الجميع.

واشاد رئيس مجلس إدارة المنتدى النائب خير ابو صعيليك خلال الجلسة عبر تطبيق "زووم" بمستوى وكفاءة الادارة الضريبية خلال الفترة الاخيرة والتي قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الضريبي، مشيرا الى أن ما زال أمامها الكثير لإنجازه بهذا الخصوص.



واكد ابو صعيليك ضرورة تعزيز الثقافة الضريبية، وان يكون هناك دور إعلامي توعوي تقوم به الحكومة لغرس الثقافة الضريبية و اعتبارها جزءا من المواطنة و واجبا نحو الوطن، كون الأموال المحصلة تنفق على الخدمات.



وشدد على ضرورة ان يكون هناك تثقيف للمدقق الضريبي ورفع سويته خاصة ان عبء الإثبات يقع عليه، مشيرا الى وجود شكاوى حول ممارسات تصدر عن بعض المدققين تخالف القانون.



ودعا ابو صعيليك إلى تكثيف استخدام الوسائل الالكترونية عند عمليات التدقيق والتفتيش على المكلفين وبما يعكس الصورة الحضارية للأردن، مؤكدا ضرورة الموازاة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وإعادة النظر بضريبة المبيعات.

