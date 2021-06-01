الثلاثاء 01-06-2021
الوكيل الاخباري

قرار من وزارة الصحة يشمل جميع المستشفيات

الخدمة المدنية لـ الوكيل : إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الامتحان باستثناء وظيفة معلم

تعميم من وزارة التربية والتعليم الى جميع المدارس

الصحة : عودة عمل العيادات الخارجية بنسبة 70%

رئيس هيئة الأركان المشتركة يصل بغداد

الضريبة: ارتفاع التحصيلات بنسبة 25% للثلث الأول من العام

نقيب المطاعم لـ الوكيل: مع تطبيق كافة شروط فتح القطاعات

جلبة بعد بلاغ كاذب حول تسرب غاز في مدرسة بإربد

الأمن لـ الوكيل : مواطن حاول الانتحار بعمان وغادر فور الوصول إليه

رسالة من برنامج الوكيل إلى أرباب العمل

الثلاثاء، 01-06-2021 11:50 ص

الضريبة: ارتفاع التحصيلات بنسبة 25% للثلث الأول من العام

ضريبة الدخل


الوكيل الإخباري - ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 25 بالمئة عن تحصيلات العام الماضي.

اضافة اعلان

وقال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن مجموع التحصيلات خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 855ر1 مليار دينار، مقارنة بـ 482ر1 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

واضاف ان مجموع التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 243ر1 مليار دينار، مقارنة بـ 968 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 ، أي بزيادة مقدارها 275 مليون دينار، وبنسبة تصل الى 25 بالمئة.


وبين أن التحصيلات من ضريبة الدخل خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 612 مليون دينار، مقارنة بـ 514 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 98 مليون دينار وبنسبة 19 بالمئة.


وأشار أبو علي، إلى أن نمو التحصيلات ناجم عن الآثار الإيجابية لبداية التعافي الاقتصادي والاصلاحات الضريبية التي تعمل الدائرة على تنفيذها بما فيها إجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الضريبي الطوعي من قبل المكلفين.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffff

قرار من وزارة الصحة يشمل جميع المستشفيات

خ

الخدمة المدنية لـ الوكيل : إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الامتحان باستثناء وظيفة معلم

وزارة التربية والتعليم

تعميم من وزارة التربية والتعليم الى جميع المدارس

وزارة الصحة

الصحة : عودة عمل العيادات الخارجية بنسبة 70%

382289_6_1605195695

رئيس هيئة الأركان المشتركة يصل بغداد

سوق 1

نقيب المطاعم لـ الوكيل: مع تطبيق كافة شروط فتح القطاعات

أخبار متعلقة
دائرة ضريبة الدخل

ضريبة الدخل تدعو لتحديث بيانات مكلفيها

ضريبة الدخل

الضريبة تدعو لتقديم إقرار ضريبة الدخل تجنبا لتزايد الغرامات