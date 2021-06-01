الضريبة: ارتفاع التحصيلات بنسبة 25% للثلث الأول من العام

الوكيل الإخباري - ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 25 بالمئة عن تحصيلات العام الماضي.

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وقال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن مجموع التحصيلات خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 855ر1 مليار دينار، مقارنة بـ 482ر1 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واضاف ان مجموع التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 243ر1 مليار دينار، مقارنة بـ 968 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 ، أي بزيادة مقدارها 275 مليون دينار، وبنسبة تصل الى 25 بالمئة.



وبين أن التحصيلات من ضريبة الدخل خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 612 مليون دينار، مقارنة بـ 514 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 98 مليون دينار وبنسبة 19 بالمئة.



وأشار أبو علي، إلى أن نمو التحصيلات ناجم عن الآثار الإيجابية لبداية التعافي الاقتصادي والاصلاحات الضريبية التي تعمل الدائرة على تنفيذها بما فيها إجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الضريبي الطوعي من قبل المكلفين.