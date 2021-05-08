الضريبة تدعو لتقديم إقرار ضريبة الدخل تجنبا لتزايد الغرامات

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السبت، المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2020 ممن لم يقوموا بتقديمها خلال الفترة القانونية التي انتهت في بداية الأسبوع الحالي المبادرة إلى تقديمها في أقرب فرصة ممكنة.

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وأشارت الدائرة في بيان صحفي إلى أن التأخر في تسليم الإقرار ، وتسديد ضريبة الدخل المعلنة فيه عن الموعد القانوني يعرض المكلف إلى غرامات وإضافات ، بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.



"التأخر في تسديد الضريبة يعرض المكلف إلى غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير، أو أي جزء منه" وفق الدائرة.



ودعت الدائرة المكلفين إلى مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة، التي تعبر عن دخولهم الواقعية والحقيقية لأنشطة أعمالهم خلال العام 2020.