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الأحد، 17-01-2021 01:04 م

الضريبة تدعو لتوريد اقتطاعات وكشوف الموظفين والمستخدمين شهريا

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الوكيل الاخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المدراء الماليين كافة، الى ضرورة الالتزام باقتطاع وتوريد مبالغ ضريبة الدخل المقتطعة من الرواتب والاجور عن السنة المالية 2021 بشكل شهري.

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كما دعت الدائرة في بيان اليوم الاحد، الى ضرورة الالتزام بتوريد اقتطاعات الرواتب والاجور الى الدائرة شهريا، والالتزام بتزويدها بكشوف كافة الاقتطاعات التي تمت وتوريدها عن أي شهر، قبل نهاية الشهر الذي يليه حسب احكام القانون.


واضافت انه يجب تحميلها في كشوف "اكسل" شهرية على نظام الحكومة الالكترونية، بحيث تتضمن الاسم الرباعي للموظف والرقم الوطني او رقم الضمان الاجتماعي وراتبه الاجمالي والمبالغ المقتطعة كضريبة دخل ومساهمة وطنية.

 

واكدت الدائرة ضرورة الالتزام باقتطاع ضريبة الدخل، بما يتناسب مع حجم الاعفاءات الشخصية والعائلية التي اقرها قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2018 ، والذي حدد حجم الاعفاءات الشخصية بتسعة الاف دينار، والعائلية كذلك بتسعة الاف دينار لعام 2020 وما يليه.


--(بترا)

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