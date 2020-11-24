الضريبة تطلق خدمات إلكترونية جديدة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - اطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عددا من الخدمات الالكترونية الجديدة لتمكين المكلفين والمراجعين من انجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة الى مراجعة الدائرة للتسهيل والتخفيف عليهم في الوقت والجهد وكذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة (فيروس كورونا).



واوضحت الدائرة انه اصبح بإمكان المكلفين المشتركين بالخدمات الالكترونية الان تقديم طلب تعديل اقرار ضريبة دخل وطلب تعديل اقرار ضريبة المبيعات وتقديم طلب التقسيط وتقديم طلب الرد الضريبي وتقديم طلب تفعيل الرقم الضريبي.

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يذكر بان الدائرة وفرت العديد من الخدمات الالكترونية التي من شأنها التخفيف على المراجعين والتي تمثلت بالخدمات التالية:



1- استخراج الرقم السري لأول مرة.

2- اعادة اصدار الرقم السري في حال فقدانه.

3-تعديل البيانات الشخصية والمالية.

4-تقديم الاقرارات دخل بكافة اشكاله واقرارات المبيعات.

5-قسائم المعلومات.

6- اقتطاعات الموظفين (شهري وسنوي).

7-الاقتطاعات الاخرى.

8- براءة الذمة.

9- الدفع الالكتروني دخل ومبيعات بكافة اشكاله.

10- بيان الضرائب دخل ومبيعات والاقتطاعات للموظفين.

11- الاقساط (عرض اقساط الدخل والمبيعات ان وجدت).

12- التسجيل الالكتروني.

13- منصة الاعتراضات.

14-نموذج التسوية والمصالحة.

15-شهادة بالرقم الضريبي.

16- التحقق من براءة الذمة.

17-تحميل المرفقات بعد ارسال الاقرار.

18-القائمة الذهبية (اسماء المشاركين).

19-حوافز الانشطة الصناعية (قيد التنفيذ).

20-طلب تعديل اقرار ضريبة دخل.

21- طلب تعديل اقرار ضريبة المبيعات.

22-تقديم طلب التقسيط.

23-تقديم طلب الرد الضريبي.

24- تقديم طلب تفعيل الرقم الضريبي.

25-استخراج بيان ضرائب تفصيلي لضريبة الدخل.

26-استخراج بيان ضرائب لرصيد المساهمة الوطنية.







