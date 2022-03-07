الضريبة تطلق خدمة الكترونية لدفع ضريبة دخل ارباح بيع الحصص

الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي عن ادخال خدمة الكترونية جديدة ضمن خدمات الدائرة الإلكترونية تتمثل بتمكين المكلفين من دفع ضريبة دخل أرباح بيع الحصص الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة مكاتب الدائرة.

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وأشار أبو علي الى انه تم وضع هذه الخدمة ضمن ايقونة خاصة على الصفحة الرئيسية لموقع الدائرة الالكتروني بعنوان "احتساب ودفع ضريبة دخل بيع الحصص".



ويأتي إضافة خدمة احتساب ودفع ضريبة دخل أرباح بيع الحصص وفقا لأحكام المادة 22/أ من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 ضمن إجراءات الدائرة في التسهيل على المكلفين في الحصول على خدمات الدائرة الكترونيا وتسهم هذه الخدمة في سرعة استكمال إجراءات بيع وشراء حصص الشركاء في الشركات فيما يتعلق بدفع ضريبة الدخل المستحقة على أرباح بيع هذه الحصص الكترونيا دون الحاجة الى أي مراجعة شخصيا وبالتالي استكمال إجراءات البيع حسب الأصول لدى مراقبة الشركات.



وأضاف أن هذه الخدمة متاحة للمكلفين للحصول عليها دون الحاجة الى اسم مستخدم ورقم سري.



