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الأربعاء، 26-10-2022 12:38 م

الضريبة توضح حول الفواتير التي ستدخل السحب الثاني على تطبيق فواتيري

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الفواتير التي تم تحميلها بعد تاريخ 20 تشرين الأول الحالي ستدخل ضمن السحب الثاني على جوائز تطبيق "فواتيري"، وفق الناطق باسمها موسى الطراونة.

وقال الطراونة لـ"الوكيل الإخباري"، إن السحب الثاني سيكون بعد ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه كلما زادت عدد الفواتير المحملة عبر التطبيق كلما زادت فرصة الأشخاص بالفوز بالجوائز، أما الفواتير التي تحميلها قبل 20 تشرين الأول الحالي فهي كانت ضمن السحب الأول.

وأضاف أنه سيتم الإعلان تفاصيل الجوائز وموعد السحب خلال الفترة القادمة.

وأشار الطراونة إلى ارتفاع عدد مرات تحميل التطبيق من خلال متجر غوغل (Google play) ومتجر آب ستور (App Store)، وتجاوز 46 ألف تحميل حتى اللحظة.

وكانت أجرت الدائرة مؤخرا السحب الأول على جوائز التطبيق، حيث كانت الجائزة العينية الأولى سيارة كيا سبورتيج 2023، والجائزة النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى جوائز مختلفة أخرى تشمل أجهزة هواتف خلوية وشاشات تلفزيون أحجام مختلفة وأفران ميكرويف وطابعات ليزر مكتبية وليرات ذهب وأجهزة لاب توب وكوبونات بنزين وزجاجات عطر ولوازم منزلية مختلفة وغيرها من الجوائز.

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