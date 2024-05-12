الضريبة: سحب جديد على جوائز تطبيق فواتيري قريبا

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن إجراء سحب جديد على جوائز تطبيق فواتيري خلال الفترة المقبلة، وأن الدائرة بصدد الإعلان عن موعد السحب وتفاصيل الجوائز قريبا، وفق الناطق باسم الدائرة موسى الطراونة. اضافة اعلان





وقال الطراونة لـ"الوكيل الإخباري"، إن التطبيق لا يزال يستقبل الفواتير من قبل المواطنين، لافتا إلى ارتفاع نسبة التفاعل وتحميل الفواتير عبره والمشاركة في السحوبات التي تجريها الدائرة بشكل دوري.



وأضاف أن الدائرة تستقبل أيضا شكاوى وملاحظات المواطنين حول عدم إصدار بعض الجهات للفواتير وهو ما تعمل الدائرة عليه من خلال التحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية.



وأشار الطراونة إلى أن التطبيق يهدف لتشجيع ثقافة طلب وإصدار الفواتير، بالإضافة لضمان الحصول على فاتورة مقابل شراء أي سلعة أو بدل الحصول على أي خدمة دون أن يتم طلبها.



وتابع أنه يمكن تحميل تطبيق فواتيري عبر متاجر التطبيقات على الهواتف المحمولة.

