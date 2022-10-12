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الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

الأربعاء، 12-10-2022 04:10 م

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف المستشار في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والناطق الإعلامي باسمها موسى الطراونة أنه تم تدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير المحملة عبر تطبيق "فواتيري".اضافة اعلان


وقال الطراونة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم استبعاد الفواتير غير المطابقة وغير المكتملة الشروط وكذلك الفواتير المكررة.

وأضاف أن عدد الفواتير التي تم تحميلها عبر التطبيق وصل إلى 620 ألف فاتورة، في حين بلغت تحميلات التطبيق من متجر غوغل (Google play) ومتجر آب ستور (App Store) أكثر من 40 ألفا.

وأشار الطراونة إلى أن السحب على جوائز الفواتير التي تم تحميلها عبر تطبيق "فواتيري" سيكون إلكترونيا بعد منتصف شهر تشرين أول الحالي، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت أعلنت الدائرة عن تقديم أكثر من 200 جائزة تشمل الجائزة العينية الأولى سيارة كيا سبورتيج 2023، والجائزة النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى جوائز مختلفة أخرى تشمل أجهزة هواتف خلوية وشاشات تلفزيون أحجام مختلفة وأفران ميكرويف وطابعات ليزر مكتبية وليرات ذهب وأجهزة لاب توب وكوبونات بنزين وزجاجات عطر ولوازم منزلية مختلفة وغيرها من الجوائز.

 




 

 


 

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