الضريبة : صرف الرديات على الموازنة الجديدة بعد إقرارها

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مستشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إنه بإمكان المُكلفين التقدم بطلب الحصول على الرديات الضريبة الآن بعد أن يتم تقديم الإقرار، وفقاً لما هو معمول به.

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وأضاف الطراونة لـ " الوكيل الإخباري" أن صرف الرديات سيكون على الموازنة الجديدة 2023 بعد إقرارها، موضحاً أن من له رديات من عام 2022، سيتم صرفها على الموازنة الجديدة بعد أن تُقر.



وأشار إلى أنه سيتم صرف الرديات وفقاً لذات الالية المعتمدة، بعد أن يقدم المكلف أو الشركة الاقرارات الضريبية ويتم دراستها إلى أن يتم الصرف أولاً بأول .