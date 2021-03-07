الضمان: إعفاءات من الفوائد والغرامات

الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جميع الأفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للمؤسسة بضرورة الاستفادة من البلاغ رقم (22) لسنة 2021 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم وإعفائهم من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة (50%) وبفائدة تقسيط (1%) سنوياً.

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وبيّنت المؤسسة أن إعفاءات الفوائد والغرامات بنسبة (50%) تشمل طلبات التقسيط المقدمة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الأول 2020 وحتى نهاية شهر حزيران 2021.



وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، أن تقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت المدينة يتم تقسيطها لفترة تصل إلى (120) قسطاً بحدّ أعلى، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر فيتم تقسيطها على أقساط لا يتجاوز عددها (180) قسطاً.



ودعت المؤسسة في بيانها كافة المنشآت المدينة إلى الاستفادة من هذه التسهيلات قبل نهاية شهر حزيران من العام الحالي 2021، موضحةً أن تقديم طلب الاستفادة من الإعفاءات من خلال دخول ضابط الارتباط لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo ومن خدمة (طلب الاستفادة من الإعفاءات) تقديم الطلب وإرساله.

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