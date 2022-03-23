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الأربعاء، 23-03-2022 09:18 ص

الضمان: اطلاق المرحلة الاولى من خطة التعامل مع ارتفاع الاسعار

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الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، إنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من خطة التعامل مع الظروف المستجدة المرتبطة بارتفاع الأسعار. 

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وبينت المؤسسة وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" ان أبواب الشراكة والتعاون مفتوحة امام المراكز التجارية الخاصة في حال الالتزام بقوائم تسعيرية مقاربة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

 

وكانت المؤسسة اكدت بوقت سابق ان عدد المستفيدين من السلف الشرائية للمتقاعدين خلال اليوم الأول وصل لنحو 6 آلاف متقاعد. 

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