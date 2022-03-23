الضمان: اطلاق المرحلة الاولى من خطة التعامل مع ارتفاع الاسعار

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، إنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من خطة التعامل مع الظروف المستجدة المرتبطة بارتفاع الأسعار.

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وبينت المؤسسة وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" ان أبواب الشراكة والتعاون مفتوحة امام المراكز التجارية الخاصة في حال الالتزام بقوائم تسعيرية مقاربة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.