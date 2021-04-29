الضمان : اطلاق خدمة جديدة للمنشآت والافراد

الوكيل الاخباري

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- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن توفير خدمة جديدة للمنشآت خاصة باشراك العاملين لديها في برنامج تأمين رعاية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.وأكدت المؤسسة أن إطلاقها لهذه الخدمة يأتي في إطار الاتفاقية التي وقعتها مع مؤسسة الحسين للسرطان مطلع شهر شباط الماضي وذلك بهدف إتاحة برنامج تأمين رعاية لعلاج السرطان للمنشآت والأفراد من مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.وأوضحت المؤسسة أن خدمة الاشتراك في برنامج رعاية متاح من خلال المنشأة أو بشكل فردي، تمنح من خلاله خصومات حصرية لكافة شرائح الاشتراك والفئات العمرية.