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الخميس، 28-04-2022 01:37 م

الضمان : الإعلان رسمياً عن تفاصيل مشروع التأمين الصحي قريباً

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الوكيل الإخباري - جددت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي التأكيد على أن مشروع التأمين الصحي المُقترح في مراحل التشريعية النهائية.

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وقالت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" أنه في القريب القادم سيتم الإعلان رسمياً عن كافة التفاصيل.


وكان قد برر الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي تأخر تطبيق التأمين الصحي إلى الحاجة لإجراء تعديلات على بعض نصوص قانون الضمان. 


وأكد المجالي على أن هذه التعديلات ستكون على المادة 3 من القانون الحالي، بحيث يتم تعديل نسب اقتطاع اشتراكات المؤمن عليهم، بالاضافة إلى تحديد المستفيدين من هذا التأمين.

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