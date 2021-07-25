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الأحد، 25-07-2021 08:44 م

الضمان الاجتماعي: أكثر من نصف مليون رقم حساب بنكـي موثق وصل المؤسسـة منذ إطلاق خدمـة آيبانك في نهاية العام الماضي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزهـا الإعلامي عن تجاوز عدد أرقام الحسابات البنكية (الآيبان) التي وصلت المؤسسـة من خلال خدمـة "آيبانك" نصف مليون حساب بنكي.اضافة اعلان


 وأوضحـت المؤسسـة أن خدمة آيبانك التي اعتمدتـها المؤسسـة قد أصبحت هي القناة الوحـيدة لاستقبال أرقـام الحسابات البنكيـة التي يتم من خلالها صرف المستحقات التأمينية للمـؤمن عليهـم.

وأشـارت المؤسسـة إلى أن تطـوير هذه الخدمة جاء بالتنسيق مع البنك المركزي وبالشراكـة مع غالبية البنوك العاملة في المملكة وذلك بهدف تسهيل انسيابية وصول أرقام الحسابات البنكيـة الخاصة بالمشتركين والمتقاعدين وضمان وصول المستحقات التأمينية للمستحقين بشكل مباشر.

وبينت المؤسسة بأن خدمـة "آيبانك" هي الأولـى من نوعها في المنطقة ومعتمدة على تكنولوجيا الربط الإلكتروني الآمن مع البنوك المحليـة، مؤكدةً على مضيها قدماً في تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية على نحو يسهل على جمهور المؤسسـة الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة ويضمن إنجازها ومتابعتها.

 




 

 


 

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