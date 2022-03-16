الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

الصحة توضح حول الحالات التي يسمح لها العلاج بمستشفيات القطاع الخاص على نفقة التأمين الصحي الحكومي

إطلاق المنصة التعليمية لأحداث مركز رعاية الرصيفة

جمعية المرأة في مواقع صنع القرار تنظم حفل اطلاق مخرجات مشروع اتجاهات جديدة للنهوض بأعداد النساء الأردنيات

سفراء الخليج يؤكدون متانة العلاقات مع الأردن

6.255 مليار دينار حجم التجارة في المناطق الحرة

الضمان الاجتماعي: الدعم الذي تلقاه القطاع السياحي لم تتلقاه القطاعات السياحية في أي دولة

بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة "غير مسبوقة" لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

مشروع الناقل الوطني يبدأ العمل بعد 15 شهرا من إحالته للمطور

هيئة الطاقة: رفض باخرة نفطية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس

"خطة سلام" روسية أوكرانية تقضي بالتزام كييف بعدم الانضمام للناتو مقابل ضمانات أمنية

الأربعاء، 16-03-2022 10:26 م

الضمان الاجتماعي: الدعم الذي تلقاه القطاع السياحي لم تتلقاه القطاعات السياحية في أي دولة

1620414195473


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن حجم الدعم الذي تلقاه القطاع السياحي خلال جائحة كورونا سواء من خلال البرامج التي استحدثتها المؤسسة بشكل منفرد أو برنامج استدامة الذي تنفذه المؤسسة بالتشارك مع الحكومة.اضافة اعلان


وبينت المؤسسة بأن جميع هذه البرامج امتازت بالمرونة والاستجابة الكافية لمختلف المستجدات المرتبطة بجائحة كورونا وبالتنسيق المباشر مع وزارة السياحة والآثار وبتشاور مستمر مع المستثمرين في القطاع. 

وأكدت المؤسسة بأن الدعم والمساندة الذي تلقاها القطاع من خلال هذه البرامج لم تتلقاه القطاعات السياحية في أي دولة من دول العالم.


وحول حجم المبالغ التي حصل عليها القطاع بمختلف أنشطته، فقد أوضحت المؤسسة بأن نحو 25% من المبالغ المصروفة على برنامج استدامة كانت من نصيب القطاع السياحي وبمبلغ إجمالي وصل إلى نحو 50 مليون دينار.

وبينت المؤسسة بأن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج وصل إلى نحو (1050) منشأة بإجمالي عدد مستفيدين تجاوز (21) ألف عامل أردني.

أما برنامج حماية، والذي تم إطلاقه في شهر حزيران 2020 لتمكين المنشآت العاملة بقطاعي السياحة والنقل من تمويل التزاماتهم تجاه العاملين ومن ثم تم تطويره ليغطي مساهمة المنشأة في برنامج استدامة، فقد بلغ عدد المنشآت التي استفادت (346) منشأة وبينت المؤسسة بأن حجم المبالغ المصروفة على هذا البرنامج لغاية اليوم بلغ (18) مليون دينار وبنسبة تجاوزت 40% من المبالغ التي مولها البرنامج.

وحول تسهيلات السداد التي يقدمها البرنامج فقد أشارت المؤسسة بأنها قامت في العام الماضي بمنح فرصة أكبر للتقسيط ولغاية نهاية عام 2026 بفائدة بسيطة مقدارها 1% سنوياً فيما تتحمل الحكومة فائدة سنوية مقدارها 3% من قيمة تلك المبالغ.

كما أشارت المؤسسة بأن جانب كبير من المنشآت العاملة في القطاع قد استفاد من برنامج تعليق العمل بتأمين الشيخوخة ومن برنامج تمكين اقتصادي (1) التي تمكنت بالفعل من تخفيض كلف العمالة عليها وتوفير سيولة إضافية بلغت لغاية تاريخه نحو(28) مليون دينار.

وحول المطالبة بشمول كافة منشآت القطاع السياحي ببرنامج استدامة بلس واستدامة الأساسي واستدامة المرن، بينت المؤسسة بأن هناك معايير واضحة ومحددة للاستفادة من هذه البرامج وستستمر المؤسسة في تطبيقها وهي ضامنة للعدالة وحصر الاستفادة بالمنشآت التي لا زالت متضررة.

 





ودعت المؤسسة المنشآت العاملة في القطاع إلى الاستفادة والبناء على الدعم الذي تلقته من مختلف البرامج وتحسين تنافسيتها والاستفادة من الفرص المتاحة لاستقطاب السياحة بشقيها الداخلية والخارجية.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1634914475826

الصحة توضح حول الحالات التي يسمح لها العلاج بمستشفيات القطاع الخاص على نفقة التأمين الصحي الحكومي

320227224418604323930

إطلاق المنصة التعليمية لأحداث مركز رعاية الرصيفة

fff

جمعية المرأة في مواقع صنع القرار تنظم حفل اطلاق مخرجات مشروع اتجاهات جديدة للنهوض بأعداد النساء الأردنيات

مجلس-التعاون-الخليجي-scaled-1-780x470

سفراء الخليج يؤكدون متانة العلاقات مع الأردن

main_image61b83fc51e7d5

مشروع الناقل الوطني يبدأ العمل بعد 15 شهرا من إحالته للمطور

main_image62322e1c0cb53

هيئة الطاقة: رفض باخرة نفطية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس

أخبار متعلقة
c7dc5333-2487-4b51-bf71-d816b5a70d8f

توضيح هام للعاملين بالمهن الخطرة بشأن الراتب التقاعدي

620bfe5599034

الناطق الرسمي للحكومة: 41 إذاعة و24 محطة تلفزيون مسجلة رسمياً.. والإعلام الأردني في ضائقة

620bea4c6dacc

الحكومة تتفاوض مع الجهات المانحة لتدريب خريجي الصحافة والإعلام - تفاصيل

620bbc6b6b83f

الشبول: الإنفاق على الصحف الورقية من الخزينة "غير وارد".. والحكومة هي مصدر المعلومة

M63A0051

الضمان يطلق منصة جديدة

0L5A9538

الإجراءات التخفيفية بشأن كورونا على طاولة الأوبئة اليوم