الضمان الاجتماعي : الرواتب التقاعدية تخضع لزيادة بشكل سنوي

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأربعاء، إن الحد الأدنى للأجور وصل إلى 125 دينارا.



وأوضح المجالي لـ"المملكة"، أن الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها تخضع إلى زيادة ممنهجة ومنتظمة بشكل سنوي ومرتبطة بنسب التضخم السنوية ومعدل النمو على الأجور.



وأضاف أن مشروع القانون، الذي هو في إقراره الدستورية، سيعاد النظر في الزيادة، بحيث تكون بمتوسط المعدل بين نسبة التضخم والنمو على الأجور وستوزع بالتساوي على جميع المتقاعدين.

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