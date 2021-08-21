السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاحد

الكشافة والمرشدات تختتم مشاركتها في منتدى الشباب الكشفي العالمي

20 صنفاً نادراً من التمور بمحطة الكرامة للبحوث الزراعية في دير علا

وزير الزراعة يتفقد مشاريع التحريج في الشوبك ويلتقي مزارعي التفاح

الفايز يتفقد مواقع سياحية وبيئية في الطفيلة

إعطاء 300 ألف جرعة لقاح كورونا خلال أسبوع

الضمان الاجتماعي : تحويل فنادق ومطاعم البتراء إلى برنامج استدامة+

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

محافظ عجلون : دوريات مكثفة للحد من حرائق الصيف

الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية بالاردن

السبت، 21-08-2021 06:28 م

الضمان الاجتماعي : تحويل فنادق ومطاعم البتراء إلى برنامج استدامة+

8202117174449710058515


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي عن قرارها بتحويل فنادق ومطاعم البتراء إلى برنامج استدامة المعدل "استدامة+" اعتباراً من شهر آب الجاري.اضافة اعلان


وأشارت المؤسسة بأن برنامج استدامة المعدل يخفض نسبة مساهمة المنشأة في الأجر المخصص للعامل مقابل تحمل البرنامج لنسبة أكبر من المخصص للعامل والبالغ (75%) من أجره المعتمد بحيث يتحمل البرنامج ما نسبته (56.25%) بدلاً من (37.5%) كما هو في برنامج استدامة الأساسي فيما تتحمل المنشأة ما نسبته (18.75%) من الأجر بدلاً من (37.5%).

وبينت المؤسسة بأن هذا القرار جاء للتعامل مع الظروف الصعبة التي لا زالت الفنادق و المطاعم العاملة في البتراء تعاني منها وحاجتها لدعم أكبر من البرنامج.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الكشافة والمرشدات تختتم مشاركتها في منتدى الشباب الكشفي العالمي

w

20 صنفاً نادراً من التمور بمحطة الكرامة للبحوث الزراعية في دير علا

w

وزير الزراعة يتفقد مشاريع التحريج في الشوبك ويلتقي مزارعي التفاح

8202118131630827090669

الفايز يتفقد مواقع سياحية وبيئية في الطفيلة

الصحة

إعطاء 300 ألف جرعة لقاح كورونا خلال أسبوع

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
الضمان

الضمان : صرف 127 مليون دينار على برنامج استدامة

الضمان

الضمان: 42 مهنة صُنّفت رسمياً كمهن خطرة

بنزين1

استطلاع الوكيل : لا تراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب

الضمان الوكيل

الضمان لـ الوكيل : صرف مستحقات بدل التعطل مطلع أيلول

نتائج

التربية : إعلان موعد نتائج التوجيهي منتصف الأسبوع الحالي

w

الرحاحلة : هناك حاجة لتعديل سن التقاعد المبكر