الضمان الاجتماعي : تحويل فنادق ومطاعم البتراء إلى برنامج استدامة+

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي عن قرارها بتحويل فنادق ومطاعم البتراء إلى برنامج استدامة المعدل "استدامة+" اعتباراً من شهر آب الجاري.وأشارت المؤسسة بأن برنامج استدامة المعدل يخفض نسبة مساهمة المنشأة في الأجر المخصص للعامل مقابل تحمل البرنامج لنسبة أكبر من المخصص للعامل والبالغ (75%) من أجره المعتمد بحيث يتحمل البرنامج ما نسبته (56.25%) بدلاً من (37.5%) كما هو في برنامج استدامة الأساسي فيما تتحمل المنشأة ما نسبته (18.75%) من الأجر بدلاً من (37.5%).وبينت المؤسسة بأن هذا القرار جاء للتعامل مع الظروف الصعبة التي لا زالت الفنادق و المطاعم العاملة في البتراء تعاني منها وحاجتها لدعم أكبر من البرنامج.