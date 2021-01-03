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الأحد، 03-01-2021 09:34 م

الضمان الاجتماعي تدعو المواطنين للاستفادة من هذه الخصومات

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 الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن المدارس التي تقدمت للاستفادة من برنامج استدامة وقدمت تعهدا بمنح خصم جديد على الرسوم الدراسـية السنوية لعام 2020/2021 بواقع 15 بالمئة لجميع طلبتها بغض النظر عن أية خصومات سابقة تم منحها للطـلاب، بلغ لغاية اليوم 73 مدرسة، ويقدر عدد الطلبة فيها بنحـو 29 ألف طالب.
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ودعت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الاحد، ذوي الطلبة الى مراجعة هذه المدارس للاستفادة من الخصم وإشعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم/ مديرية التعليم الخاص في حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانوناً.

وستقوم المؤسسة بنشر وتحديث القائمة المتضمنة أسماء المدارس التي تعهدت بالخصم بشكل دوري عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.


 




 

 


 

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