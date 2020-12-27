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الأحد، 27-12-2020 05:43 م

الضمان الاجتماعي تعلن عن سلفة 500 دينار لهذه الفئة

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور بلاغ رئيس الوزراء المتضمن رفع السقف الأعلى لسلفة برنامج تمكين اقتصادي (2) إلى (500) دينار بدلاً من (200) دينار كما كان سابقاً، ويستفيد فقط من هذا التعديل العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة.
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وبيّنت المؤسسة أنه بموجب هذه التعديلات يُصرف سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة للمستفيد من البرنامج بنسبة (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع بحد أعلى (500) دينار شريطة أن لا يزيد أجره الخاضع للاقتطاع على (1000) دينار، أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي قد حصل على سلفة تعويض دفعة واحدة (تمكين اقتصادي (2) سابقاً) فيتم خصمها من مبلغ السلفة الجديد ويصرف له الفرق.

وأضافت المؤسسة أن العاملين في باقي القطاعات الأخرى يمكنهم الاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي (2) بسقف (200) دينار إذا لم يكونوا قد صرفوا سابقاً على نفس البرنامج.

وأشارت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه الذي يرغب الاستفادة من هذا البرنامج يتوجب عليه الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.ssc.gov.jo) والدخول لحسابه الشخصي والتقدم بطلب الاستفادة من هذا البرنامج من خلال قائمة خدمات أوامر الدفاع.

 

 




 

 


 

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