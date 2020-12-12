الضمان الاجتماعي تعلن عن صرف سلف ومساعدات

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إن أبرز الدروس المستفادة جراء جائحة كورونا هو الإجماع على ضرورة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.وأعلن الرحاحلة في تصريحات صحفية السبت، عن انضمام 18 ألف منشأة جديدة يعمل بها نحو 30 ألف عامل منذ بدء الجائحة، مؤكدا أنها ستتمكن من الاستفادة من برنامج استدامة.وأكد أن الضمان الاجتماعي يحمي العامل في الظروف الاستثنائية المشابهة للتي يمر بها الأردن جراء كورونا وليس فقط لإعطاء رواتب تقاعدية.وشدد الرحاحلة على أن أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بأمان ولم تتأثر جراء السلف التقاعدية، لافتا إلى تخفيضها إلى 5 آلاف دينار وسط طلب متنامي عليها.وأشار إلى توجه المؤسسة لتوسيع سقف السلفة على حساب الدفعة الواحدة من خلال برنامج تمكين اقتصادي 2، إضافة إلى إعادة العمل بقرار تعليق العمل بتأمين الشيخوخة وتخفيض الاشتراكات على المنشآت من 21.25% إلى 5.25%، في القطاعات الأكثر تضررا والمنشآت غير المصرح لها بالعمل.ولفت إلى التوسع في برنامج مساند 1 لغايات صرف مستحقات بدل التعطل واستمراره لمدة 6 أشهر، منوها بأن المستفيدين منه سابقا بإمكانهم الاستفادة منه مرة أخرى واستكمال صرف بدل التعطل.وقال الرحاحلة إن غير المشتركين حاليا بالضمان لكنه كان مشتركا سابقا بإمكانهم الاستفادة من برنامج مساند 3 والحصول على سلفة على حساب الدفعة الواحدة.ولفت إلى ان المؤسسة وزعت مساعدات عينية على 117 ألف أسرة منذ بدء الجائحة.