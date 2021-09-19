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الأحد، 19-09-2021 08:05 م

الضمان الاجتماعي تفتتح مكتبا لها بغرفة تجارة العقبة

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الوكيل الاخباري- افتتحت مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الأحد، مكتبا لها في مبنى غرفة تجارة العقبة، لتسهيل المعاملات والاجراءات المتعلقة بالمنشآت التجارية والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين في محافظة العقبة.

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وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة، خلال افتتاحه المكتب بحضور أعضاء غرفة تجارة العقبة ومدير الضمان في العقبة موسى الطراونة، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم واسناد كافة المؤسسات والمنشآت القائمة، وصولاً إلى تقديم الخدمة المثلى لكافة مشتركي الضمان الاجتماعي من تجار وافراد ومؤسسات.


وقال الرحاحلة إن المؤسسة خدمية تحرص على الحماية الاجتماعية، لا سيما وأن كل بيت بالمملكة أصبح معنياً بالضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن العقبة تحظى باهتمام بالغ من قبل إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، نظراً لأهميتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.


من جانبه، أشاد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة العقبة أحمد الكسواني بدور مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واهتمامها بفتح مكتب مستقل لها بمبنى غرفة تجارة العقبة، لتوفير أقصى درجات الخدمة المتميزة للتجار والمواطنين، مؤكدا أن المكتب يتمتع بكافة الصلاحيات لخدمة التجار والمنشآت الاقتصادية والاستثمارية، ويشكل علامة فارقة في مسيرة العمل المؤسسي، الذي تنتهجه غرفة التجارة في تسهيل الاعمال والاجراءات المتعلقة بكافة المنشآت الاقتصادية والتجارية.

 

 

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