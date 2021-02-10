الضمان الاجتماعي : تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين قريباً

الوكيل الاخباري -

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شدد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة على أن أموال ومدخرات الأردنيين في المؤسسة بحالة مطمئنة ولا داعي لأي قلق.وقال الرحاحلة خلال لقائه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية الأربعاء، إنه وللأسف أصبح التقاعد المبكر وجوبيا والتقاعد الوجوبي أصبح استثنائيا وأن المشكلة تكمن بإحالات التقاعد المبكر في القطاع الخاص.وردا على مطالب المتقاعدين بتفعيل التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان، لفت الرحاحلة إلى أن ذلك سيفعل قريبا وذلك للمتقاعدين الذين لا يملكون أي تأمين صحي في أماكن عملهم (المنشآت الصغيرة).