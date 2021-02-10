الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير التربية يكشف عن جملة اجراءات اتخذتها الوزارة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا بفعل تراجع الدولار

هزة أرضية تضرب الحدود العراقية السورية

تعليق العمل بالمحكمة الإدارية العليا والإدارية 12 يوما

بيان صادر عن مستشفى الملك المؤسس

الضمان الاجتماعي : تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين قريباً

الحواتمة والسفير الاسترالي يبحثان التعاون بين البلدين

الصحة العالمية: انخفاض إصابات ووفيات كورونا بشرق المتوسط

%6.28 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

ارتفاع كبير في اصابات كورونا بالاردن

الأربعاء، 10-02-2021 05:41 م

الضمان الاجتماعي : تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين قريباً

22021712146316656021


الوكيل الاخباري - شدد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة على أن أموال ومدخرات الأردنيين في المؤسسة بحالة مطمئنة ولا داعي لأي قلق.
اضافة اعلان

وقال الرحاحلة خلال لقائه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية الأربعاء، إنه وللأسف أصبح التقاعد المبكر وجوبيا والتقاعد الوجوبي أصبح استثنائيا وأن المشكلة تكمن بإحالات التقاعد المبكر في القطاع الخاص.

وردا على مطالب المتقاعدين بتفعيل التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان، لفت الرحاحلة إلى أن ذلك سيفعل قريبا وذلك للمتقاعدين الذين لا يملكون أي تأمين صحي في أماكن عملهم (المنشآت الصغيرة).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202110104914956388806

وزير التربية يكشف عن جملة اجراءات اتخذتها الوزارة

11202022174539507795971

تعليق العمل بالمحكمة الإدارية العليا والإدارية 12 يوما

1202114154716458236791

بيان صادر عن مستشفى الملك المؤسس

1612970665428

الحواتمة والسفير الاسترالي يبحثان التعاون بين البلدين

220216172630128614143

%6.28 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

عبيدات

ارتفاع كبير في اصابات كورونا بالاردن

أخبار متعلقة
220218134854210557172

دعوة من الضمان للاستفادة من إعفاءات وتسهيلات مالية

1202131182954769570016

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

220211153539106342744

الضمان : زيادة مقدار ونسبة بدل التعطل عن العمل مسـاند 1 معدل لمن لديهم (240) اشتراك فأكثر

1202126173121316106037

تنبيه من الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب

1202127215819119187491

الضمـان: تسهيـلات لإجراءات تجديد الرخص للمنشآت العاملة في قطاع الفنادق

120212619443789825079

تنويه هام الى اولياء امور الطلبة حول رسوم المدارس الخاصة