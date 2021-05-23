الضمان الاجتماعي: حملة وطنية شاملة للتأكد من شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي عن إطلاق حملة تفتيشية واسعة تشمل كافة أرجاء المملكة وذلك بهدف التحقق من صحة وسلامة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وشمول كافة العاملين بأحكامه.



وبينت المؤسسة بأن مسحاً ميدانياً شاملاً لكافة المنشآت سينطلق يوم غدٍ الاثنين الموافق 24 من أيار الجاري.



وأكدت المؤسسة ان الحملة التفتيشية التي رعى إطلاقها مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحله التي سيشارك فيها (127) مفتشاً تهدف إلى الحفاظ على حقوق العاملين وتمكينهم الاستفادة من التأمينات التي تغطيها المؤسسة .

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كما أوضحت أن شمول المنشآت ضمن الحملة التفتيشية سيكون بشكل فوري من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أو من تاريخ مبادرة المنشأة بالشمول وأُيهما أسبق وانه لن يتم العودة إلى الفترات السابقة إلا إذا تقدم العامل بشكوى رسمية بذلك، داعيةً جميع المنشآت إلى التعاون معها بهذه الحملة التفتيشية بصفتهم شركاء في توفير ركائز الامن الاجتماعي للقوى العاملة.



ودعت المؤسسة كافة العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي بالمبادرة بالاستفادة من خدمة اشمل نفسك والمتوفرة على الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo/external/IncludeYourself) وذلك بإشعار المؤسسة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي حيث سيتم التعامل مع الطلبات التي ترد للمؤسسة بسرية تامة وبشكل فوري.