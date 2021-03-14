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الضمان الاجتماعي : رفع بدل التعطل إلى 70%

الأحد، 14-03-2021 02:32 م

الضمان الاجتماعي : رفع بدل التعطل إلى 70%

ضمان
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامـة للضمـان الاجتماعي عن إجراء تعديل على المنافع المقررة بموجب برنامج مساند 1 "بدل التعطل" للمشتركين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات، حيث تم زيادة بدل التعطل الشهـري عن شـهري آذار ونيسـان من العام الجاري بحيث تصبح نسبته (70%) من الأجر الأخير الخاضع للاقتطـاع بدلاً من (50%) حالياً.
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وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، بأن العمل بهذه التعديلات سيتم عن شهري آذار ونيسان، وذلك نظراَ لقرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وعلى نحو يمكن المستفيدين من البرنامج تلبية احتياجاتهم، مبينةً أن مستحقات المستفيدين من البرنامج عن شهر آذار سيتم صرفها في مطلع الشهر القادم نيسان، فيما سيتم صرف مستحقات شهر نيسان في مطلع شهر أيار.

كما بينت المؤسسة بأنه لاستفادة المؤمن عليه من هذا البرنامج يشترط أن لا تتجاوز المبالغ المدين بها للمؤسسة عن ما نسبته (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للضمان.

وأضافت بأن عدد المستفيدين من هذا البرنامج تجاوز (55) ألف مشترك سابق في الضمان الاجتماعي مبينة أن هناك نحو (34) ألف شخص يمكنهم الاستفادة من البرنامج ولم يتقدموا بعد للاستفادة منه.

 




 

 


 

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