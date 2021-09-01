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الأربعاء، 01-09-2021 04:39 م

الضمان الاجتماعي : سننتقل خلال الأشهر القادمة تدريجيا إلى برنامج تعافي

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الوكيل الاخباري - قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة أن تركيزنا خلال الجائحة كان منصبا على توفير الحماية اللازمة للمشتركين العاملين في القطاع الخاص، نظرا لأهمية هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد الوطني، أما غير المشتركين فتولى أمرهم صندوق المعونة الوطنية، فيما لم يتأثر العاملون في القطاع العام واستمر صرف رواتبهم بشكل طبيعي.

وأضاف “من هنا تقدمنا بعدة مقترحات للحكومة للتعامل مع الأزمة وتم لهذه الغاية تشكيل لجنة (الحماية الاجتماعية) برئاسة وزير التنمية الاجتماعية .

وأكد الرحاحلة أن أول أمر دفاع صدر كان يتعلق بالضمان الاجتماعي، حيث ركزنا على توفير السيولة للقطاع الخاص عبر عدة سياسات منها تأجيل دفع مستحقات الضمان، بقيمة بلغت نحو 120 مليون دينار دون فوائد، وأتحنا للمنشآت تعليق العمل بتأمين الشيخوخة، كما قدمنا مساعدات عينية لنحو 117 ألف أسرة”.

مشيرا إلى أننا سننتقل خلال الأشهر القادمة تدريجيا إلى برنامج تعافي وجزء كبير من القطاعات التي مازالت تعمل وفق برنامج استدامة مرشحة للانتقال إلى البرنامج الجديد.

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