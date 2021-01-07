الضمان الاجتماعي : فئة جديدة يشملها برنامج استدامة

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي عن إتاحة المجال للمنشآت العاملة في الأنشطة والقطاعات غير المدرجة ضمن الاكثر تضرراً الاستفادة من برنامج استدامة في حال انخفاض مبيعاتها في العام المنصرم 2020 بنسبة (50%) فأكثر عن مبيعاتها في العام 2019.

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وبينت المؤسسة بأن الاساس الذي ستعتمد عليه لتحديد المنشآت المستفيدة وفقاً لهذا المعيار هو توريداتها من ضريبة المبيعات للعامين 2019 و2020.



وأوضحت المؤسسة بأنه ولغايات الاستفادة من البرنامج وفقاً لهذا المعيار، فيتوجب على المنشأة الدخول على حسابها في الخدمات الالكترونية للمؤسسة / خدمات برامج أوامر الدفاع - برنامج استدامة والتقدم بطلب الاستفادة مع ارفاق المعززات التي تثبت انخفاض توريداتها من ضريبة المبيعات أو ارفاق كتاب من المنشأة يبين ذلك.







