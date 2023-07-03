الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

وصول باخرة سياحية الثلاثاء إلى ميناء العقبة على متنها 2900 شخص

مجلس نقابة الصحفيين يصادق على شطب عضوية الزميلين قبيلات وبرية

شويغو يعلن عن تدمير الجيش الروسي جميع دبابات ليوبارد الألمانية التي سملتها بولندا لأوكرانيا

الامن العام : ضبط شخص تهجم على محل حلويات

إنقاذ شخص سقط ببئر ماء فارغة بإربد

وزير الزراعة: نصيب الفرد من المياه في الأردن 62 م3 سنويا

الجمارك: 128 ألف مسافر عبر المنافذ الحدودية في العقبة خلال عطلة العيد

بدء أولى امتحانات "التوجيهي" غدا الثلاثاء

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين، 03-07-2023 12:45 م

الضمان الاجتماعي : فوائد مالية على هؤلاء

720232134444103517272


الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إنه وبحسب قانون الضمان الاجتماعي ستترتب فوائد مالية على المنشآت التي تأخرت في تسديد الاشتراكات المترتبة عليها.

وأضاف القضاة عبر التلفزيون الأردني، أنه من الممكن تقسيط المبالغ المترتبة على المدينين بأقساط ميسرة لتخفيف الفائدة من 1 % شهريا إلى 5 % سنويا.

وأكد القضاة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي متعاونة مع المنشآت وتقدر الظرف الاقتصادي التي تمر به، موضحا أنها تدرس أوضاع المنشآت وتقديم التسهيلات الممكنة والمناسبة لأوضاعها.

ولفت إلى أن المؤسسة معنية بحماية حقوق المشتركين بقانون الضمان الاجتماعي، وحماية المنشأة من نفسها من خلال الإجراءات التصحيحية وتتضمن الحجز التحفظي على ممتلكات المنشأة وأرصدتها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1688386479380

3643 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

4

وصول باخرة سياحية الثلاثاء إلى ميناء العقبة على متنها 2900 شخص

64a2b068c4297

مجلس نقابة الصحفيين يصادق على شطب عضوية الزميلين قبيلات وبرية

الأمن العام

الامن العام : ضبط شخص تهجم على محل حلويات

سيارة-إسعاف-دفاع-مدني-أرشيفية

إنقاذ شخص سقط ببئر ماء فارغة بإربد

أخبار متعلقة
الخصاونة

قانون معدّل لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشُّيوع للقضاء

0L5A8949

إطلاق مجموعة من خدمات الضمان الاجتماعي على تطبيق سند الحكومي

0L5A9384

الضمان يوضح آخر تطورات ملف التأمين الصحي

6202313181943743342342

ديوان الخدمة يُعلن عن وظائف في الضمان - رابط التقديم

0L5A9380

13 مليون جنيه إسترليني من التنمية البريطانية لتمويل برنامج "استدامة ++"

2 (2)

الضمان يحذر من روابط وهمية تدعي تقديم 250 دينارا مساعدات للمواطنين