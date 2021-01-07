الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس المستفيدة من استدامة

الوكيل الإخباري -أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي لـ"الوكيل الإخباري" ، أن 287 مدرسة خاصة التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة 15%، على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 مقابل استفادتها من برنامج استدامة، حتى صباح اليوم الخميس.

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وكانت المؤسسة دعت ذوي الطلبة - في وقت سابق - إلى مراجعة المدارس للاستفادة من الخصم.

وفي حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونيا من المدارس المعلنة، دعت المؤسسة إلى إشعارها وإشعار وزارة التربية والتعليم/ مديرية التعليم الخاص.



وأطلقت الحكومة برنامج استدامة، لدعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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