الضمان الاجتماعي للوكيل : 656 مدرسة خاصة استفادت من استدامة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي لـ"الوكيل الإخباري" ، عن عدد المدارس الخاصة

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التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة 15%، على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 مقابل استفادتها من برنامج استدامة، حيث وصل إلى (656) مدرسة حتى لحظة كتابة الخبر .

وبين ، أن المؤسسة دعت في وقت سابق ذوي الطلبة إلى مراجعة المدارس للاستفادة من الخصم.



وأوضح المجالي أنه في حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونيا من المدارس المعلنة، فإنه يُجدر على المواطنين إشعار المؤسسة وإشعار وزارة التربية والتعليم/ مديرية التعليم الخاص بذلك ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.



وأطلقت الحكومة مؤخرا، برنامج استدامة، لدعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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