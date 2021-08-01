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الأحد، 01-08-2021 06:21 م

الضمان الاجتماعي : وصول كامل المنحة الأمريكية لبرنامج استدامة إلى الحسابات البنكية للمؤسسة

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تسلمها لكامل المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  USAID والبالغ قيمتها (28) مليون و (320) ألف دينار وذلك تنفيذاً للاتفاقية التي تم إبرامها مؤخراً بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كممثل عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.اضافة اعلان


وبينت المؤسسة أن المنحة الأمريكية جاءت للمساهمة في دعم استقرار العمالة الاردنية في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل من خلال برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع الضمان الاجتماعي في كانون أول 2020.

وأشارت المؤسسة إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على البرنامج لغاية تاريخه قد بلغت (125) مليون دينار.

 




 

 


 

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