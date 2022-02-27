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الأحد، 27-02-2022 05:31 م

الضمان الاجتماعي يطلق نهج الخدمات التأمينية الاستباقية والبداية مع بدل إجازة الأمومة

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الوكيل الاخباري - اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن إطلاق خدمة جديدة تتمثل بصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها دون الحاجة إلى تقديم طلب من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة. 

وبينت المؤسسة أنه سيتم تحويل بدلات إجازة الأمومة للمؤمن عليها المستوفية لشروط الاستحقاق على حسابها البنكي (الآيبان) بمجرد تسجيل مولودها الجديد في دائرة الأحوال المدنية، مشيرةً أن هذه الخدمة هي أولى الخدمات التأمينية الاستباقية والتي ستكون جاهزة على أنظمتها اعتباراً من اليوم وهناك خدمات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً. 

وأوضحت المؤسسة أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، مبينة أنّه يُصرف للمؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة، على أن يَسبق كل حالة ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة، وكذلك في حالة ولادتها للجنين ميتاً شريطة اصدار شهادة وفاة للجنين.

وأضافت بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة.

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