الضمان الاجتماعي يوضح بشأن الرواتب التقاعدية

الوكيل الاخباري - قال مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي محمد عودة، ان مشروع القانون الجديد سيراعي معالجة الاختلالات في استفادة الورثة من الرواتب التقاعدية لمعيلهم والتي سيتم تخفيض حدها الأدنى من 120 اشتراكا الى 96 اشتراكا .



واشار في تصريحات صحفية مساء الخميس كما انه سيتيح للمتقاعدين العسكريين غير المستفيدين من مزايا التقاعد العسكري الاشتراك بالضمان والحصول على رواتب تقاعدية .



واكد ان التعديلات ستسمح لمن وصلوا الى 240 اشتراكا الحصول على بدل تعطل لمدة عام واحتساب إجازة الأمومة لمدة ستة أشهر من تاريخ الوضع.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

