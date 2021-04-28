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الأربعاء، 28-04-2021 09:12 م

الضمان : الاحد القادم صرف مستحقات تمكين اقتصادي للمتقاعدين

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، ان عدد المتقدمين لبرامج الحزمة الجديدة منذ إطلاقها الأسبوع الماضي وصل إلى (155) ألف، منهم (139) ألف لبرنامج تمكين اقتصادي للعاملين و (15) ألف لبرنامج تمكين اقتصادي للمتقاعدين، و (1000) لبرنامج مساند (3).

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وبينت المؤسسة أن نحو ثلثي المتقدمين سجلوا في المنصة المعتمدة لتلقي لقاح كورونا، داعية باقي المتقدمين بالمسارعة بالتسجيل في المنصة لضمان تحويل مستحقاتهم على حساباتهم البنكية بالسرعة المطلوبة.


ودعت المؤسسة المتقاعدين الراغبين في الحصول على سلفة تمكين اقتصادي المبادرة في الاتصال على مركز الاتصال الموحد 117117 الذي يعمل على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، والتقدم بطلب الاستفادة او التقدم بالطلب من خلال الحساب الشخصي على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة www.ssc.gov.jo.


وأوضحت المؤسسة ان اكثر من (200) ألف متقاعد مؤهل للاستفادة من برنامج تمكين للمتقاعدين وان صرف مستحقات تمكين اقتصادي للمتقاعدين سيكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل . 

 




 

 


 

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