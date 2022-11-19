الضمان: التقديم لصرف الرصيد الادخاري لغايات العلاج بداية كانون الأول المُقبل

الوكيل الإخباري - رصد - كشفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أن موعد بدء التقديم لصرف الرصيد الادخاري لغايات العلاج سيكون مع بداية شهر كانون الأول المُقبل.

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وبينت المؤسسة، في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري" أن تقديم طلب صرف الرصيد الادخاري يكون من خلال الدخول للحساب الشخصي على موقع المؤسسة واختيار خدمة صرف الرصيد الادخاري، ومن ثم تعبئة طلب الصرف، وارفاق الوثائق المطلوبة ثم الضغط على زر إرسال.



ونوهت الى أن السحب من الرصيد الادخاري مخصص لغايات التعليم والعلاج، وهي متاح فقط للمؤمّن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين، بشرط أن لا يقل الرصيد الادخاري عن (300) دينار.



وبينت أنه يشترط للصرف للمرة الثانية وجود 36 اشتراك بعد الصرف الأول.