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الثلاثاء، 05-10-2021 12:46 م

الضمان: الوثائق الإلكترونية التي نصدرها رسمية ولا حاجة لتصديقها

الضمان


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الكشوفات والكتب الرسمية التي يتم إصدارها إلكترونيا من حساب الأفراد والمنشآت،عبر موقعها الالكتروني، تعتبر وثائق رسمية ومعتمدة لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والشركات الخاصة ولا حاجة لمراجعة فروع ومديرات المؤسسة لتصديقها وختمها.

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وأوضحت المؤسسة ، في بيان صحفي،اليوم الثلاثاء، أن بعض المؤسسات والوزارات والشركات تطلب من المؤمن عليهم أو ضباط ارتباط المنشآت عند مراجعتها بعد حصولها على الكتب والكشوفات الصادرة إلكترونيا من خلال موقع المؤسسة، بتصديقها وختمها من مؤسسة الضمان، وهذا الإجراء غير صحيح كون هذه الكشوفات والكتب رسمية، مشيرة إلى أن المؤسسة ستخاطب الجهات الرسمية والخاصة بهذا الخصوص.


وأكدت المؤسسة أن إجراءاتها بتطوير وتحسين خدماتها الإلكترونية تأتي في إطار توجهاتها بالتسهيل على المواطنين وتقليص الوقت والجهد والنفقات على متلقي خدماتها، ولاسيما أن 99 بالمئة من خدماتها متاحة بشكل إلكتروني.


وأوضحت أن الكشوفات والوثائق التي تم توفيرها بشكل إلكتروني على حساب المؤمن عليهم تتمثل بــ (كشف البيانات التفصيلي الذي يبين عدد الاشتراكات للمؤمن عليه وأسماء المنشآت التي عمل فيها والأجر الأخير المشمول عليه، وكشف لمن يهمه الأمر الذي يبين شمول أو عدم شمول طالب الكشف في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى كشف الشمول بالعمل الحر الذي يبين المعلومات الأساسية وكشف الحساب والدفعات).

أما بالنسبة للمنشآت، فقد بينت المؤسسة أن بإمكان صاحب المنشأة أو ضابط ارتباطها الحصول على كشف حساب المنشأة أو كتاب سقط سهوا أو كتب لمن يهمه الأمر، وتتضمن: (تجديد رخصة مهن، نقل /شطب رخصة مهن، ضريبة الدخل للمنشآت، رفع الحجز الكلي أو الجزئي للمنشأة، تقديم شكوى /ملاحظات من المنشأة، دائرة الترخيص/ ترخيص مركبة، دائرة الترخيص/ تسجيل مركبة، دائرة الترخيص للمدارس الخاص/ مديرية التعليم الخاص، دائرة الترخيص/ شطب مركبة، كتاب نقل ملكية مركبة، إضافة إلى طلب رفع حجز، وكذلك كتب ومخاطبات رسمية من المنشأة والتي يتم إصدارها جميعها بشكل إلكتروني.
وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليهم وضابط ارتباط المنشآت التواصل معها باستمرار عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها (الفيس بوك، تويتر، انستغرام)، أو عبر موقعها الإلكتروني أو بريدها الرسمي أو الاتصال بأي وقت على الرقم (065008080) أو على الرقم (117117) أو زيارة مكاتب تقديم الخدمة التي وفرتها والبالغ عددها 24 مكتبا موزعة في جميع محافظات المملكة للاستعلام حول آلية إصدار تلك الكشوفات أو طريقة التسجيل في موقعها الإلكتروني أو للسؤال حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة لجمهورها.


 




 

 


 

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