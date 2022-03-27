الضمان: انضمام البنك العربي كشريك خامس في خدمة Daman Pay

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن انضمام البنك العربي كشريك خامس لها في تقديم خدمة دفع مستحقات الضمان الاجتماعي(Daman Pay) لعملائه من خلال تطبيق البنك على الهاتف(mobile application) التي قامت المؤسسة باستحداثها بالتعاون مع البنوك، مؤكدةً أن الخدمة مجانية بالكامل.



وأفادت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن توسعها في البنوك المعتمدة في خدمة (Daman Pay) سيمكّن الأفراد والمنشآت من دفع المستحقات المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي بكل يسر وسهولة ومجاناً دون ترتيب أيّة رسوم إضافية، وذلك بهدف تمكين عملاء البنوك الشريكة من أفراد ومنشآت بسداد المستحقات المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي عن طريق القنوات المختلفة التي توفّرها تلك البنوك وشبكات فروعها المنتشرة في مختلف المحافظات.

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