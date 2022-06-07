الضمان : انضمام العلمي للخدمات المالية لتقديم خدمة Daman Pay



الوكيل الاخباري - اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن انضمام شركة العلمي للخدمات المالية كشريك لها في تقديم خدمة دفع مستحقات الضمان الاجتماعي (Daman Pay) من خلال تطبيقه على الهواتف الذكية من داخل وخارج المملكة.



وأفادت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن انضمام العلمي للخدمات المالية سيمكّن المنشآت والمؤمن عليهم المشتركين اختيارياً سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها من سداد المبالغ المستحقة على الاشتراك الاختياري من خلال هذه الخدمة الجديدة وبشكل مجاني دون ترتيب أيّة رسوم إضافية على عملية السداد.

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