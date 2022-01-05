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الأربعاء، 05-01-2022 09:06 ص

الضمان: بدء استقبال طلبات استثناء تأمين الشيخوخة

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت الريادية من الشمول بتأمين الشيخوخة وذلك اعتباراً من بداية الشهر الجاري كانون الثاني 2022.

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وأوضحت المؤسسة أن المنشآت المستفيدة من هذا النظام هي المنشآت العاملة في قطاع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تم تسجيلها لدى الجهات الرسمية اعتباراً من تاريخ 1/10/2019.


وبيّنت المؤسسة أنه يشترط لاستفادة المنشآت من هذا النظام أن لا يزيد عدد العاملين لديها عن (25) عاملاً وأن لا يزيد عمر العامل المستفيد عن (28) عاماً. 


وأضافت أن العاملين في هذه المنشآت سوف يتم شمولهم بتأمين الوفاة والعجز الطبيعي وتأمين إصابات العمل و تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، مما يؤدي إلى تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة على المنشأة والعاملين لديها من (21.75%) إلى (5.25%)، بحيث تتحمل المنشأة منها (4.25%) فيما يتحمل العامل (1%) منها.


وبيّنت المؤسسة أنه بإمكان المنشأة الراغبة بالاستفادة من هذا النظام دخول ضابط ارتباطها للخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo  ومن خدمات المنشآت الريادية تقديم طلب اعتماد ومن ثم تقوم المنشأة شهرياً بتقديم طلب تعليق تأمين الشيخوخة للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط هذا النظام.


 




 

 


 

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