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الخميس، 01-09-2022 06:26 م

الضمان: بدء تقديم خصم الرسوم الجامعية لأبناء المتقاعدين

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الوكيل الاخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنها بدأت العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بينها وبين الجامعات لتقديم منح دراسية وخصومات على الرسوم الجامعية وتقسيطها لأبناء المتقاعدين.

وأكدت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه وبموجب هذه المذكرات ستقوم الجامعات بتقديم نسبة خصم 10 بالمئة على رسوم الساعات، بالإضافة إلى الخصومات المدرجة ضمن سياسة كل جامعة وبفترة تقسيط تصل إلى 5 أشهر، وبحسب ما هو متفق عليه سابقاً مع المؤسسة حسب مذكرات التفاهم.

وبينت أنه ولغايات الاستفادة من الخصومات المقدمة لأبناء المتقاعدين، فإنه بإمكان المتقاعدين مراجعة الجامعة المعنية (عمان العربية، والزرقاء الخاصة، وعمان الأهلية، وكلية الخوارزمي) وإبراز الهوية الشخصية للمتقاعد وطلب نسبة الخصم من الجامعة على رسوم الساعات المستحقة لأبنائهم.

وأوضحت المؤسسة أن مذكرات التفاهم تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان لدى الطلبة، وذلك من خلال تدريس مادة الضمان الاجتماعي ضمن أحد المساقات التدريسية في خطط البرامج الأكاديمية في الجامعة، بما يوفر فرصة حقيقية للطلبة للاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال المساق التعليمي الذي ستوفره الجامعة، والذي سينعكس بالفائدة على شريحة كبيرة من الطلبة في حياتهم العملية مستقبلاً.

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