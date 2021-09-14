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الثلاثاء، 14-09-2021 01:16 م

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

ضمان


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ ظهور وباء كورونا أسهمت في التخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة على الأردنيين نساء ورجالا.

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وأضاف الرحاحلة خلال مشاركته في حوار نظمه عن بعد، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة، مساء أمس، بعنوان “المرأة في العمل: نحو تعاف يراعي النوع الاجتماعي في الأردن”، أن 50 بالمئة من المستفيدين من برنامج (استدامة) الذي أطلقته المؤسسة هم من الإناث وبصورة اكبر من استفادة الذكور.

 

ولفت أن التأمينات التي يقدمها الضمان والتوسع في منظومة تأمين الأمومة والتأمين الصحي الذي تعتزم المؤسسة تطبيقه في القريب العاجل، تشكل أرضية داعمة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.


وبين أن المؤسسة وفرت حماية اجتماعية مناسبة للمرأة العاملة وأسرتها؛ واثبتت المنظومة التأمينية للمؤسسة صلابتها وقدرتها على التعامل مع التحديات والمستجدات وشكلت فرصة لاستحداث أدوات جديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.


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