الضمان تبثّ نشرتها الإخبارية الأسبوعية مترجمة إلى لغة الإشارة

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن بثها نشرتها الإخبارية الأسبوعية مترجمة إلى لغة الإشارة للأشخاص الصم حتى يكونوا على اطلاع ومتابعة لكافة مواضيع الضمان الاجتماعي.



وأضافت المؤسسة أن نشرتها الإخبارية الأسبوعية متاحة على الرابط التالي: (https://youtu.be/oamHnT_x440)، مؤكدةً أنها مستمرة على توفير موادها التوعوية متضمنة كافة الترتيبات الميسرة والمعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة عبر موقعها الإلكتروني وجميع قنوات اتصالها وتواصلها المتاحة بما فيها حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وذلك لضمان وصولهم لمختلف المعلومات.

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