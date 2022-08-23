الضمان تبدأ بإرسال إشعارات عبر تطبيقها على الهواتف الذكية

الوكيل الإخباري - بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بإرسال إشعارات عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، وذلك لمن قاموا بتحميل التطبيق أو تحديثه على هواتفهم، بعد تفعيلها خدمة الإشعارات بداية آب الحالي.

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ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين وجمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية تحت اسم (الضمان الاجتماعي الأردني) حتى تصلهم الإشعارات على هواتفهم والتي تتضمن أبرز أخبارها ونشاطاتها، مبينة أن تحديث التطبيق أو تحميله يكون من خلال الدخول على متجر التطبيقات (app store) أو (google store) واختيار تطبيق "الضمان الاجتماعي الأردني" والضغط على خيار التحميل أو التحديث.



كما دعت المؤسسة المغتربين الأردنيين إلى ضرورة تحميل وتحديث تطبيقها كونه سيتم توجيه رسائل متخصصة لهم حول الاشتراك الاختياري ووضعهم بكافة تفاصيله أولاً بأول.